Ловчев: главное, чтобы Бонгонда не обрусел, но у него всё есть. Он усилил игру «Спартака»

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Краснодаром» (2:1), разобрав главные моменты игры и выделив полузащитника москвичей Тео Бонгонда.

«Очень не понравилась концовка игры — «Спартак» вёл в два мяча, но не стал добивать соперника, а просто бросил играть. Читаю высказывания Абаскаля, который много раз говорил, что надо добивать соперника, — а здесь вели 2:0 и всё могло закончиться и ничьей. Из вышедших на замену усилил игру только Бонгонда, который пока играет на свежачка. «Спартак» мог забить ещё два-три мяча, а кончилось всё тем, что чуть не довели до ничьей.

Если брать «Краснодар», то совершенно неузнаваем был «Краснодар» — очень нервно играли, не чувствовалось той уверенности, которая была ещё неделю назад, с «Динамо». Вышли нервозными, Сперцяна удалили по делу. Когда забивал гол Зобнин, то, что делал Ахметов, — просто безобразие. Ты обязан сделать всё, чтобы остановить, не дать пробить — но в итоге пустил за спину, не отобрал мяч и не помешал пробить.

Такое впечатление, что у «быков» был какой-то недонастрой. «Спартак» имел большую часть матча огромное преимущество. «Быки» были плохие, а тренер, не поставив Кордобу, показал своё отношение к игре — не было этого парня и пропала острота. Она вернулась, когда Кордобу всё-таки поставили, и хозяева чуть не отыгрались.

Бонгонда произвёл впечатление. Главное, чтобы не обрусел, не сбавил оборотов. Всё есть — обводка, скорость, завершение», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.