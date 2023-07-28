Италия и Турция официально подали совместную заявку на проведение Евро-2032

УЕФА на своём официальном сайте объявил, что Федерация футбола Италии (FIGC) и Федерация футбола Турции (TFF) подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2032 года.

Просьба объединить индивидуальные заявки поступила от обеих национальных федераций. Ранее Турция пыталась добиться права проведения одного из двух Евро — в 2028 или 2032 году. Италия же претендовала только на проведение чемпионата Европы 2032 года.

Совместную заявку на проведение Евро-2028 подали Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс.

«УЕФА начнёт работать с FIGC и TFF, чтобы убедиться, что документация, которая будет представлена для их совместной заявки, соответствует требованиям конкурса.

Если совместная заявка действительно соответствует всем требованиям, она будет представлена Исполнительному комитету УЕФА на заседании, которое должно пройти 10 октября, где определятся хозяева Евро 2028 и 2032 годов. Решения о местах проведения и расписании матчей будут приняты на более позднем этапе», — гласит официальное заявление УЕФА.