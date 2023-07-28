Россия опустилась на 25-е место в рейтинге УЕФА. Это худший показатель в истории

УЕФА на своём официальном сайте представил обновлённую таблицу коэффициентов национальных федераций перед сезоном-2023/2024.

Россия в новой версии рейтинга оказалась на 25-м месте. Это худший показатель в истории. В предыдущей версии Россия занимала 18-ю строчку.

Отметим, что российские клубы отстранены от участия в еврокубках после начала СВО на Украине. В связи с этим обстоятельством Россия не набирает новых очков для таблицы коэффициентов. Сколько ещё продлится отстранение, неизвестно.

Если Россию вернут в еврокубки через сезон при таких условиях, то чемпион страны получит право игры в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, серебряный призёр — в первом раунде квалификации Лиги Европы, третья и четвёртая команды — во втором раунде квалификации Лиги конференций.