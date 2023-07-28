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Новичок «Зенита» Коваленко — о детстве: могли что-то своровать, но мама таких лещей давала

Новичок «Зенита» Коваленко — о детстве: могли что-то своровать, но мама таких лещей давала
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал о своём детстве и периоде в «Чертаново-2».

«Я долго барахтался в «Чертаново-2». Полтора года играл. Потом постепенно благодаря Владимиру Борисовичу Скокову попал в основную команду. Слава богу, он меня оттуда вытащил. Я полностью из-за него и Николая Юрьевича Ларина стал футболистом.

Каждый день вставал в шесть утра. Такая жесть. Но потом вошло в привычку. У нас ещё в «Чертаново-2» были вечером тренировки. То есть я утром приезжал в школу, ходил на уроки где-то до часу. Потом первое отделение шло тренироваться, а у нас до вечера свободное время. И мы весь день бродили, занимались всякой ерундой. Могли что-то где-то своровать. Небогатая была жизнь.

Что своровать? Шоколадки, конфеты. Я этим не особо горжусь. Мама потом таких лещей давала. Не хотелось ничего воровать. Я не могу сказать, что у меня компания суперангелов была. Есть те, кто рано начал курить, пить, вписки», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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