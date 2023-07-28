Андрей Талалаев: для «Химок» календарь не совсем хороший

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев раскритиковал календарь Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.

«Для нашей команды календарь не совсем хороший. Начинаем на выезде, на искусственных полях. Играем сразу с лидерами — с «Родиной», «Аланией», «Торпедо». А есть команды, которые боролись в прошлом году за первую пятёрку и у которых три-четыре соперника на старте из Второй лиги и два-три матча дома. Считаю, что в Высшей школе экономики так просто случайно совпало, вот и всё», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

На старте сезона «Химки» проиграли «Тюмени» со счётом 1:3 и московскому «Торпедо» — 1:2. В 3-м туре Первой лиги подопечные Андрея Талалаева на выезде встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком» 30 июля.