Андрей Талалаев: для «Химок» календарь не совсем хороший
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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев раскритиковал календарь Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.
«Для нашей команды календарь не совсем хороший. Начинаем на выезде, на искусственных полях. Играем сразу с лидерами — с «Родиной», «Аланией», «Торпедо». А есть команды, которые боролись в прошлом году за первую пятёрку и у которых три-четыре соперника на старте из Второй лиги и два-три матча дома. Считаю, что в Высшей школе экономики так просто случайно совпало, вот и всё», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».
На старте сезона «Химки» проиграли «Тюмени» со счётом 1:3 и московскому «Торпедо» — 1:2. В 3-м туре Первой лиги подопечные Андрея Талалаева на выезде встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком» 30 июля.
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