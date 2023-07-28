«Манчестер Сити» объявил об уходе Рияда Мареза в «Аль-Ахли»
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«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Рияда Мареза в саудовский «Аль-Ахли».
«Все в «Манчестер Сити» хотели бы пожелать Рияду удачи в его будущей карьере», — гласит официальное заявление клуба.
В составе «Манчестер Сити» Марез отыграл пять лет. За это время алжирский полузащитник провёл 236 матчей во всех турнирах, отметившись в них 78 забитыми мячами и 59 результативными передачами.
В качестве игрока «Сити» Марез выиграл 11 трофеев, дважды став чемпионом английской Премьер-лиги и один раз одержав победу в Лиге чемпионов.
В своём последнем сезоне за «Сити» 32-летний Марез отыграл 47 матчей, забив 15 голов и сделав 13 голевых пасов, чем помог команде стать обладателем требла.
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