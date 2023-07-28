«Ионов ходит и не разговаривает». Песьяков — о ситуации с заявкой «Ростова»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков высказался о проблемах клуба с заявкой. На «Ростов» наложен запрет ФИФА на регистрацию новых игроков, так как у клуба возникли проблемы с переводом денег шведскому «Норрчёпингу» за трансфер нападающего Понтуса Альмквиста.

«Слова Валерия Карпина о желании поставить на матч Кубка России с «Рубином» игроков из академии — эмоции? Посмотрите, каким составом играл «Зенит» и каким составом играли мы. Кто‑то провёл целый матч, кто‑то — по тайму, кто‑то — 30 минут. У нас просто нет возможности играть в два состава. Но была бы, если бы наши новички были заявлены. Понятно, что это эмоции, ему очень сложно готовиться к играм, когда ты вроде как и набрал обойму из 18 человек, а она сократилась до 12.

Как новички воспринимают ситуацию? Лёха Ионов ходит и не разговаривает. Конечно, все переживают. Он перешёл в команду с таким воодушевлением! Сколько Лёха работает на тренировках, и вот так начать сезон — очень обидно. Могу только посочувствовать ему, пожелать набраться терпения, всё же оно не железное», — сказал Песьяков «Матч ТВ».