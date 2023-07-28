В РФС назвали условие, при котором бразильцы перестанут считаться легионерами в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал условие, при котором футболисты из стран БРИКС перестанут считаться легионерами в чемпионате России.
«Рассматривает РФС смягчение лимита на легионеров для африканцев? Можно ответить коротко, можно чуть подробнее. Во‑первых, и это основное, лимит на игроков определяется министерством спорта, а не РФС. Тем не менее, во‑вторых, существуют исключения, когда РФ заключает определённые соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Беларуси не считаются легионерами. Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда — да, представители этих стран не будут считаться легионерами в России», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».
Сейчас в РПЛ не считаются легионерами игроки из Армении, Казахстана и Беларуси. В БРИКС, кроме России, входят Бразилия, Китай и Южная Африка. Своё предположение генеральный секретарь РФС высказал на саммите Россия — Африка, проходящем в эти дни в Санкт-Петербурге.
- 28 июля 2023
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