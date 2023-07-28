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Новичок «Зенита» Коваленко: и сейчас отправляю бóльшую часть денег домой

Новичок «Зенита» Коваленко: и сейчас отправляю бóльшую часть денег домой
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, как поддерживает семью.

«В «Крыльях» отправлял бóльшую часть денег домой? С переходом в «Зенит» ничего не изменилось. И сейчас так делаю. Повторюсь, жили небогато. Были вещи, на которые не хватало. Поэтому сейчас это благодарность моей семье за то, что меня поддерживали. Так что скидываю им максимально.

Сколько нужно для жизни в Санкт-Петербурге? Про Самару говорил — 20–30 тысяч? Понятно, что, когда становится больше зарплата, твои потребности растут. Про 20–30 тысяч я говорил, когда получал 150. Сейчас потребностей становится больше.

Покупка квартиры в Москве? Да, за счёт того, что бóльшую часть денег отправлял родителям. Накопили. И взяли», — сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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