Китай — Гаити: китаянки в меньшинстве вышли вперёд на 74-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Китая и Гаити. Команды играют на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Мартой Уэртой де Асой (Испания). Китай выигрывает со счётом 1:0.

На 74-й минуте полузащитница сборной Китая Ванг реализовала пенальти.

С 29-й минуты китаянки играют в меньшинстве после удаления полузащитницы Руи Чанг.

Соперницами Китая и Гаити по группе D являются национальные команды Англии и Дании.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.