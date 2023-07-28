Китай — Гаити: китаянки в меньшинстве вышли вперёд на 74-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Китая и Гаити. Команды играют на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Мартой Уэртой де Асой (Испания). Китай выигрывает со счётом 1:0.
ЧМ-2023 (ж). Группа D. 2-й тур
28 июля 2023, пятница. 14:00 МСК
Китай (ж)
2-й тайм
1 : 0
Гаити (ж)
1:0 Wang – 74'
Удаления: Zhang – 29' / нет
На 74-й минуте полузащитница сборной Китая Ванг реализовала пенальти.
С 29-й минуты китаянки играют в меньшинстве после удаления полузащитницы Руи Чанг.
Соперницами Китая и Гаити по группе D являются национальные команды Англии и Дании.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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