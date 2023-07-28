Футболистка из Нидерландов раскритиковала ФИФА за организацию женского ЧМ-2023

Нападающая лондонского «Арсенала» и сборной Нидерландов Вивианне Мидема выступила с критикой в адрес ФИФА за организацию чемпионата мира 2023 года.

«Ужасно наблюдать за тем, сколько уже травм было получено на этом турнире… Этот чемпионат мира следовало проводить в формате с составами из 26 игроков, чтобы снизить нагрузку на футболисток и позволить тренерам справляться с травмами», — написала Мидема в своём «твиттере».

Сборным на чемпионат мира 2023 года было разрешено включить в заявку по 23 игрока, включая трёх вратарей. На мужском мировом первенстве 2022 года в Катаре командам разрешено было иметь в заявке до 26 футболистов включительно.

Сама Мидема пропускает чемпионат мира в Австралии и Новой Зеландии из-за травмы.