Футболистка из Нидерландов раскритиковала ФИФА за организацию женского ЧМ-2023
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Нападающая лондонского «Арсенала» и сборной Нидерландов Вивианне Мидема выступила с критикой в адрес ФИФА за организацию чемпионата мира 2023 года.
«Ужасно наблюдать за тем, сколько уже травм было получено на этом турнире… Этот чемпионат мира следовало проводить в формате с составами из 26 игроков, чтобы снизить нагрузку на футболисток и позволить тренерам справляться с травмами», — написала Мидема в своём «твиттере».
Сборным на чемпионат мира 2023 года было разрешено включить в заявку по 23 игрока, включая трёх вратарей. На мужском мировом первенстве 2022 года в Катаре командам разрешено было иметь в заявке до 26 футболистов включительно.
Сама Мидема пропускает чемпионат мира в Австралии и Новой Зеландии из-за травмы.
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