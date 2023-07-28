Де Лигт сравнил Нагельсмана и Тухеля

Футболист «Баварии» Маттейс де Лигт рассказал о различиях между бывшим тренером команды Юлианом Нагельсманом и Томасом Тухелем, который сейчас возглавляет клуб.

«Нагельсман всегда хотел, чтобы мы атаковали быстро и интенсивно. А Тухель придаёт немного больше значения контролю, спокойствию и терпению, особенно в игре в пас. На мой взгляд, это самая большая разница. Это разные философии, но обе могут привести к успеху.

У нас очень хорошие отношения с Томасом. Он всегда даёт мне и нам как команде очень хорошую и чёткую информацию. Мы много говорим о работе на поле, вот и всё», — приводит слова де Лигта Sport1.

Томас Тухель сменил Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера команды в марте 2023 года.