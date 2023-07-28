Спортдиректор «Фенербахче» пообщался с агентом игрока ЦСКА Виллиана Роши

Спортивный директор стамбульского «Фенербахче» Марио Бранко встретился с представителем защитника ЦСКА Виллиана Роши. Об этом сообщает «твиттер» Nexus Sports.
По информации источника, от агента бразильского футболиста функционер получил некоторую информацию о возможности его перехода в турецкий клуб.
Ранее об интересе «Фенербахче» к Виллиану Роше сообщил турецкий журналист Экрем Конур. Также отмечалось, что к нему проявляют интерес клубы из Бразилии и Саудовской Аравии.
28-летний Роша перешёл в ЦСКА в сентябре 2022 года. Его контракт с армейским клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.
В нынешнем сезоне бразильский защитник сыграл за ЦСКА в двух матчах, не отметившись результативными действиями.
- 28 июля 2023
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