Горшков: трансфер Малкома покажет бразильцам, что из РПЛ можно уехать и сделать карьеру

Бывший футболист Александр Горшков высказался об уходе нападающего Малкома из санкт-петербургского «Зенита». Малком перешёл в саудовский «Аль-Хиляль». Сообщалось, что сумма трансфера составила € 60 млн.

«Трансфер Малкома покажет бразильцам, что из чемпионата России можно уехать и сделать себе карьеру. Тем более «Зенит» одного продал, теперь можно двух, трёх игроков купить.

Нужна ли Малкому замена в «Зените»? Да, игрок нужен, потому что Малком был ярким и индивидуально сильным. Думаю, «Зенит» кого-то купит, так как клуб неплохо заработал. Можно потратить сумму на интересного футболиста», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Малком выступал в «Зените» в период с 2019 по 2023 год. В составе сине-бело-голубых он стал четырёхкратным чемпионом России (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023).