Журналист Хоукинс: «ПСЖ» собирается активировать пункт контракта Усмана Дембеле
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Форвард «Барселоны» Усман Дембеле очень близок к переходу в «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».
По информации источника, клуб из Парижа находится в очень продвинутых переговорах с игроком и собирается активировать пункт контракта о выкупе футболиста за € 50 млн. Данный пункт действует только до 31 июля этого года. Уже с начала августа минимальная сумма отступных за игрока составит € 100 млн.
Усман очень заинтересован проектом парижского клуба. Трансфер Дембеле не нацелен на замену Килиану Мбаппе, которого связывают с переходом в мадридский «Реал».
Французский форвард выступает за «Барселону» с 2017 года, куда он перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 105 млн.
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