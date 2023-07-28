Александр Коваленко: после звонка Семака окончательно решил поехать в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, что звонок тренера сине-бело-голубых Сергея Семака стал решающим фактором в его переходе в состав петербургского клуба.

«Да, он [Семак] звонил перед переходом. Говорил, что рассчитывает на меня и ждёт. Это тоже сыграло свою роль. После звонка я уже окончательно решил поехать в Питер. Если и были сомнения, то потом они пропали. Естественно, игровое время мне не обещали, но понимаю, что всё зависит от меня. А потом, когда я пришёл он встретил меня на базе – тоже приятно.

Отговаривал ли меня кто-то? Нет. Как можно отговаривать от перехода в «Зенит»? Понятно, что здесь высокая конкуренция. Но нет. Никто не отговаривал», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, «Зенит» объявил о переходе Коваленко 30 июня 2023 года. Ранее, в сезоне-2022/2023, Александр Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи». Он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи.