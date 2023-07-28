Садио Мане перейдёт в «Аль-Наср» — Фабрицио Романо

«Аль-Наср» смог полностью согласовать сделку по сенегальскому нападающему «Баварии» Садио Мане, в скором времени он станет футболистом саудовского клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Аль-Наср» выплатит мюнхенцам сумму около € 40 млн за переход 31-летнего футболиста. Сам Мане уже также согласовал контракт с саудовским клубом, по которому будет получать € 40 млн в год. Для полного завершения сделки клубам осталось оформить все необходимые документы и провести медицинское обследование игрока, после чего о трансфере объявят официально.

Мане перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» за € 32 млн прошлым летом. За немецкий клуб игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами.