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Мануэл Фернандеш: «Зениту» будет не хватать Малкома, но это хорошая сделка для клуба

Мануэл Фернандеш: «Зениту» будет не хватать Малкома, но это хорошая сделка для клуба
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Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал переход бразильского нападающего Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«Зенит» совершил хорошую сделку. Не так много клубов смогли бы оплатить подобный трансферный сбор. Но «Зениту», конечно, будет не хватать Малколма. Это очень качественный игрок, который имел очень хорошие показатели», — приводит слова Фернандеша Metaratings.

Напомним, 26 июля саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома из санкт-петербургского «Зенита». Сообщалось, что сумма трансфера составила € 60 млн. Малком выступал в «Зените» в период с 2019 по 2023 год. В составе сине-бело-голубых он стал четырёхкратным чемпионом России (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023).

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