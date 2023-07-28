Новичок «Зенита» Коваленко: в детстве был дрищ, но живот висел. Мы в семье любим покушать
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Новичок «Зенита», полузащитник Александр Коваленко рассказал о занятиях футболом в детстве.
«Техника всегда хорошая была. Когда был маленький, отец включал на YouTube видео каких-то скиллов. Выходил на двор и оттачивал. Но и школа должна быть – это обязательно. А то будешь топором играть.
Тогда я был дрищ, но живот висел. Дед тоже всегда пухлым был. Может, генетика. Понятно, что за собой надо следить. Но мы в семье любим покушать. Сейчас стараюсь следить за питанием», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Напомним, 19-летний Коваленко стал игроком «Зенита» этим летом. Он дебютировал за сине-бело-голубых в РПЛ в матче 1-го тура с клубом «Пари Нижний Новгород» (2:0), выйдя на замену.
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