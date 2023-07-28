Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Цыпченко: весной мы хорошо играли, но без побед. Сходили в церковь — выиграли у «Сочи»

Цыпченко: весной мы хорошо играли, но без побед. Сходили в церковь — выиграли у «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко рассказал о своём отношении к походам в церковь, а также поделился мнением, помогает ли это побеждать в матчах.

«Не скажу, что я верующий, скорее, агностик. Сергей Корниленко предложил пойти в церковь – и я согласился. Не знаю, помогло ли. Весной мы очень хорошо играли, но выиграть не получалось – невероятные вещи происходили, Бейл в свои забивал. Сходили в церковь – выиграли у «Сочи». Так что, наверное, помогает, а может, и нет», — приводит слова Цыпченко Metaratings.

Напомним, в прошлом сезоне Цыпченко отыграл 24 матча за «Крылья Советов» в рамках Российской Премьер-Лиги и забил три гола. Самарский клуб в прошлом розыгрыше РПЛ занял 12-е место и, таким образом, смог остаться в высшей лиге.

Материалы по теме
Цыпченко: когда отец встретил меня с белыми волосами, два дня со мной не разговаривал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023