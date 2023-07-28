Цыпченко: весной мы хорошо играли, но без побед. Сходили в церковь — выиграли у «Сочи»
Поделиться
Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко рассказал о своём отношении к походам в церковь, а также поделился мнением, помогает ли это побеждать в матчах.
«Не скажу, что я верующий, скорее, агностик. Сергей Корниленко предложил пойти в церковь – и я согласился. Не знаю, помогло ли. Весной мы очень хорошо играли, но выиграть не получалось – невероятные вещи происходили, Бейл в свои забивал. Сходили в церковь – выиграли у «Сочи». Так что, наверное, помогает, а может, и нет», — приводит слова Цыпченко Metaratings.
Напомним, в прошлом сезоне Цыпченко отыграл 24 матча за «Крылья Советов» в рамках Российской Премьер-Лиги и забил три гола. Самарский клуб в прошлом розыгрыше РПЛ занял 12-е место и, таким образом, смог остаться в высшей лиге.
Комментарии
- 28 июля 2023
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:37
-
18:36
-
18:30
-
18:27
-
18:20
-
18:19
-
18:12
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:57
-
17:40
-
17:38
-
17:37
-
17:23
-
17:15
-
17:14
-
17:00
-
16:58
-
16:45
-
16:44
-
16:35
-
16:33
-
16:20
-
16:10
-
16:09
-
16:02
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:35
Партнерский контент