Цыпченко: весной мы хорошо играли, но без побед. Сходили в церковь — выиграли у «Сочи»

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко рассказал о своём отношении к походам в церковь, а также поделился мнением, помогает ли это побеждать в матчах.

«Не скажу, что я верующий, скорее, агностик. Сергей Корниленко предложил пойти в церковь – и я согласился. Не знаю, помогло ли. Весной мы очень хорошо играли, но выиграть не получалось – невероятные вещи происходили, Бейл в свои забивал. Сходили в церковь – выиграли у «Сочи». Так что, наверное, помогает, а может, и нет», — приводит слова Цыпченко Metaratings.

Напомним, в прошлом сезоне Цыпченко отыграл 24 матча за «Крылья Советов» в рамках Российской Премьер-Лиги и забил три гола. Самарский клуб в прошлом розыгрыше РПЛ занял 12-е место и, таким образом, смог остаться в высшей лиге.