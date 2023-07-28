«Ни о чём не жалею». Игрок «Зенита» Коваленко – об уходе из академий «Спартака» и «Динамо»
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19-летний полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, почему не смог добиться успеха в академиях московских «Спартака» и «Динамо».
«Из «Спартака» ушёл, потому что хотел развиваться дальше. Из «Динамо» выгнали, потому что медаль не надел. Сказали либо извиниться, либо уходить. Но там физухи не хватало. Я был толстеньким. Ушёл. Но вообще ни о чём не жалею. Если бы повторить момент, сделал бы точно так же», — сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
До перехода в «Зенит» Коваленко выступал за «Чертаново» и «Крылья Советов». За самарцев полузащитник провёл в общей сложности 42 матча, забив два мяча и отдав три голевые передачи. Контракт Коваленко с «Зенитом» заключён до лета 2028 года.
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