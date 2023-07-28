Андрей Тихонов: «Спартаку» нужен качественный центральный защитник

Бывший футболист Андрей Тихонов поделился мнением о старте сезона московского «Спартака», а также рассказал, какая позиция красно-белых нуждается в усилении.

«Сезон только начался, была только одна игра чемпионата. Кубок России — другой турнир. Да, вторая игра была лучше, первый тайм был лучше, чем игра с «Оренбургом». Давайте посмотрим хотя бы на протяжении 5-7 игр, как «Спартак» будет выглядеть. Потому что в игре с «Оренбургом», который только расстался с главным тренером, в конце еле выиграли, с «Краснодаром», который в меньшинстве играл весь второй тайм. Пятая игра будет с «Зенитом», который претендует на высокие места. Давайте Кубок не брать, посмотрим.

Я считаю, что «Спартаку» нужен качественный центральный защитник. Может и Джикия, и Чернов играть центрального защитника. Можно играть и в три центральных защитника, и в два», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.