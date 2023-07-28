Первак — о возможной отмене в РПЛ статуса легионера для бразильцев: это не реализуется

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак усомнился, что решение об отмене легионерского статуса для футболистов из стран, представляющих БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), будет принято.

«Футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в РПЛ? Я не могу понять, как это может быть принято. Союз из Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии я пониманию территориально. Но БРИКС — это немного другой союз. Каким образом вообще?

Что это даст российскому футболу? Будет так, что какие-нибудь команды начнут набирать второсортных бразильцев вместо россиян. Это, наверное, будет дешевле. Думаю, это вообще какой-то политический лозунг. Просто что-то надо было сказать. На этом саммите надо было так выступить. Потихонечку это всё забудется. Мне кажется, это не будет реализовано. Нужно было показать политическое единение, но по-спортивному это не случится», — приводит слова Первака Legalbet.

Напомним, в пятницу, 28 июля, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что в случае принятия соглашения с БРИКС о свободном перемещении рабочей силы спортсмены этих стран не будут считаться легионерами.