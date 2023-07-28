«Милан» согласовал с «Валенсией» трансфер Юнуса Мусы — Романо

20-летний полузащитник сборной США и «Валенсии» Юнус Муса уже в ближайшее время может стать игроком «Милана». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «россонери» достигли полного устного соглашения с испанским клубом по будущему трансферу 20-летнего футболиста. «Милан» также договорился с Мусой по условиям личного контракта. Теперь итальянскому клубу осталось отправить официальное предложение по игроку сборной США, после чего Муса пройдёт медицинское обследование. По завершении данных шагов сделку можно будет считать полностью закрытой.

В сезоне-2022/2023 на счету Мусы 36 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.