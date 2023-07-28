Чилуэлл — о Мудрике: я вижу в нём бесконечный потенциал, который он ещё не раскрыл

Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл высказался о своём партнёре по команде, украинском вингере Михаиле Мудрике.

«Я видел, насколько Михаил может быть хорош. Нужно попытаться помочь ему раскрыть весь потенциал. Если я могу как-то помочь ему достичь того уровня, на который он способен, то почему бы мне этого не сделать?

Я говорил ему, что он ещё не достиг своего пика. В последние пару дней он был в полном порядке, особенно в матче с «Брайтоном», поэтому я сказал ему, что он должен продолжать в том же духе.

Ему нужно научиться принимать правильные решения: когда подавать, когда бить, когда обводить, а когда пасовать. Сделаю всё, чтобы помочь ему в этом», – приводит слова Чилуэлла Caught Offside.

Мудрик перешёл в «Челси» в январе этого года за € 70 + 30 (бонусы) млн. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.