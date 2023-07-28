Агент: останется ли Клаудиньо в «Зените»? Не могу сказать, по нему много запросов

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о возможном уходе бразильца из состава сине-бело-голубых в летнее трансферное окно.

«Не могу ничего сказать, по Клаудиньо много запросов», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, почему бразильский полузащитник «Зенита» не смог перейти во «Фламенго» этим летом. Клубы не смогли сойтись по цене за футболиста.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года, когда перешёл из «РБ Брагантино». Вместе с российским клубом полузащитник выиграл четыре трофея, по два раза поднимая над головой Суперкубок России и кубок за победу в Российской Премьер-Лиге. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 20 млн.