Николай Шпилевский: Кокорина ждут в «Арисе», он всегда будет нужен здесь

Агент и отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский прокомментировал возможное возвращение российского нападающего Александра Кокорина в кипрский клуб. Форвард отыграл сезон за «Арис» на правах аренды (с правом выкупа), сейчас он принадлежит «Фиорентине».

«Скажу, что Александр всегда будет нужен «Арису», поэтому с терпением ожидаем его. Что из этого получится, пока не могу конкретно сказать, так как только наблюдаю за ситуацией со стороны, как и все. Но я разговаривал с хозяином клуба, с сыном и могу сказать, что Кокорина ждут и надеются, что он присоединится к «Арису». Но то, что клуб может играть без него — это факт. Если вдруг с его возвращением ничего не получится, «Арис» ни в коем случае не будет складывать ручки. Поэтому клуб может себе позволить такие элементы, как ожидание Кокорина. При этом есть и дополнительные варианты на случай, если придётся играть без него. Алексей Шпилевский отмечал, что Александр — топ-исполнитель, в какой-то степени развязывает руки другим футболистам. Но есть свои и плюсы, и минусы в игре без него. Так что посмотрим, чем закончится эта история», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, Александр Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/2023.