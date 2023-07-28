Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: я бы использовал Пиняева немного иначе

Булыкин: я бы использовал Пиняева немного иначе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил выступление нападающего железнодорожников Сергея Пиняева.

«Пиняев неплохо боролся в кубковой игре с «Уралом», отдавал передачи. Да, порой шёл немного агрессивно, но в целом понравился. Понятно, что тренерский штаб говорит ему, как действовать, но я бы использовал его немного иначе.

Например, сделал бы акцент на приёме мяча и на дальнейшем движении через передачи и дриблинг. Хочется, чтобы он был больше нацелен на ворота, а не на защиту соперника. Он может убирать высокорослых футболистов, но я бы больше хотел его видеть с мячом. Чтобы он принимал мяч в ноги и придумывал новые комбинации в атаке», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

В прошлом сезоне Пиняев отыграл девять матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два гола. В игре 1-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с «Рубином» (2:2) Сергей отдал результативную передачу.

Материалы по теме
Дмитрий Цыпченко: у Пиняева есть все шансы пробиться в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023