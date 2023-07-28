Булыкин: я бы использовал Пиняева немного иначе

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил выступление нападающего железнодорожников Сергея Пиняева.
«Пиняев неплохо боролся в кубковой игре с «Уралом», отдавал передачи. Да, порой шёл немного агрессивно, но в целом понравился. Понятно, что тренерский штаб говорит ему, как действовать, но я бы использовал его немного иначе.
Например, сделал бы акцент на приёме мяча и на дальнейшем движении через передачи и дриблинг. Хочется, чтобы он был больше нацелен на ворота, а не на защиту соперника. Он может убирать высокорослых футболистов, но я бы больше хотел его видеть с мячом. Чтобы он принимал мяч в ноги и придумывал новые комбинации в атаке», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».
В прошлом сезоне Пиняев отыграл девять матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два гола. В игре 1-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с «Рубином» (2:2) Сергей отдал результативную передачу.
- 28 июля 2023
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
19:54
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:10
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:37
-
18:36
-
18:30
-
18:27
-
18:20
-
18:19
-
18:12
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:57
-
17:40
-
17:38
-
17:37