Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лейпциг» продлил сотрудничество с наставником команды Марко Розе

«Лейпциг» продлил сотрудничество с наставником команды Марко Розе
Комментарии

«Лейпциг» и тренер Марко Розе продолжат своё сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

По информации источника, стороны подписали новое двухлетнее соглашение (до конца июня 2025 года).

Розе работает с «Лейпцигом» с сентября прошлого года. Под его руководством «быки» завоевали Кубок Германии, а также взяли бронзовые медали Бундеслиги. Ранее 46-летний наставник работал с такими командами, как «Зальцбург», «Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Ранее стало известно, что защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол близок к переходу в «Манчестер Сити».

Материалы по теме
«Манчестер Сити» в ближайшее время объявит о подписании Гвардиола — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023