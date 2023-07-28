«Лейпциг» продлил сотрудничество с наставником команды Марко Розе
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«Лейпциг» и тренер Марко Розе продолжат своё сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
По информации источника, стороны подписали новое двухлетнее соглашение (до конца июня 2025 года).
Розе работает с «Лейпцигом» с сентября прошлого года. Под его руководством «быки» завоевали Кубок Германии, а также взяли бронзовые медали Бундеслиги. Ранее 46-летний наставник работал с такими командами, как «Зальцбург», «Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Мёнхенгладбах.
Ранее стало известно, что защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол близок к переходу в «Манчестер Сити».
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