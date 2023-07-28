Н'Дойе объяснил нелюбовь фанатов «Локомотива» к Ольге Смородской

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Сенегала Даме Н'Дойе рассказал, почему болельщики железнодорожников плохо относились к Ольге Смородской, которая занимала пост президента клуба.
«Фанаты плохо относились к Смородской? Это просто эмоции. Думаю, в болельщиках слишком много любви к клубу. Они всегда хотят, чтобы их команда побеждала. И ревнуют, когда выигрывают другие, и говорят: «Почему не моя команда в топе?» Нужно относиться к ним с пониманием», — приводит слова Н'Дойе Sport24.
Сенегальский футболист выступал за железнодорожников с 2012 по 2014 год. Всего за три сезона в московском клубе Н’Дойе забил 27 голов в 68 матчах.
Смородская возглавляла «Локомотив» на протяжении шести лет (с 2010 по 2016 год). Под её руководством красно-зелёные выиграли Кубок России.
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