Н'Дойе объяснил нелюбовь фанатов «Локомотива» к Ольге Смородской

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Сенегала Даме Н'Дойе рассказал, почему болельщики железнодорожников плохо относились к Ольге Смородской, которая занимала пост президента клуба.

«Фанаты плохо относились к Смородской? Это просто эмоции. Думаю, в болельщиках слишком много любви к клубу. Они всегда хотят, чтобы их команда побеждала. И ревнуют, когда выигрывают другие, и говорят: «Почему не моя команда в топе?» Нужно относиться к ним с пониманием», — приводит слова Н'Дойе Sport24.

Сенегальский футболист выступал за железнодорожников с 2012 по 2014 год. Всего за три сезона в московском клубе Н’Дойе забил 27 голов в 68 матчах.

Смородская возглавляла «Локомотив» на протяжении шести лет (с 2010 по 2016 год). Под её руководством красно-зелёные выиграли Кубок России.