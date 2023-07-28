Саудовский «Аль-Ахли» объявил о назначении главного тренера

«Аль-Ахли» назначил бывшего наставника «Зальцбурга» Маттиаса Яйссле на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба. По информации источника, стороны подписали трёхлетнее соглашение (до конца июня 2026 года).

Яйссле возглавлял «Зальцбург» на протяжении двух лет (с 2021 года). Под его руководством австрийская команда завоевала два национальных первенства, а также выиграла Кубок страны. Ранее 35-летний специалист работал лишь с одной командой — «Лиферингом». До неё наставник набирался опыта в юношеских клубах: «Лейпциге», «Брондбю» и «Зальцбурге».

Напомним, в текущее летнее трансферное окно состав «Аль-Ахли» пополнили такие звёзды мирового футбола, как Рияд Марез, Роберто Фирмино и Эдуард Менди.

Ранее стало известно, что бывший тренер «Зальцбурга» Марко Розе продлил контракт с «Лейпцигом».