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«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по Магуайру

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по Магуайру
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«Манчестер Юнайтед» не одобрил запрос «Вест Хэма» о покупке защитника Гарри Магуайра, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «молотобойцы» предложили за игрока обороны € 20 млн. «Юнайтед» ответил моментальным отказом. Манкунианцы рассчитывают получить более серьёзное финансовое предложение.

Магуайр стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года, перейдя из «Лестера» за € 87 млн. Всего в составе манчестерского клуба Гарри в 175 матчах забил семь голов и отдал пять результативных передач. В составе «Манчестер Юнайтед» защитник выиграл Кубок английской футбольной лиги.

Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн. Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» лишил Магуайра капитанской повязки.

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