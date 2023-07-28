«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по Магуайру

«Манчестер Юнайтед» не одобрил запрос «Вест Хэма» о покупке защитника Гарри Магуайра, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «молотобойцы» предложили за игрока обороны € 20 млн. «Юнайтед» ответил моментальным отказом. Манкунианцы рассчитывают получить более серьёзное финансовое предложение.
Магуайр стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года, перейдя из «Лестера» за € 87 млн. Всего в составе манчестерского клуба Гарри в 175 матчах забил семь голов и отдал пять результативных передач. В составе «Манчестер Юнайтед» защитник выиграл Кубок английской футбольной лиги.
Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн. Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» лишил Магуайра капитанской повязки.
- 28 июля 2023
-
21:59
-
21:50
-
21:44
-
21:32
-
21:28
-
21:16
-
21:15
-
21:10
-
20:58
-
20:53
-
20:47
-
20:34
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
19:54
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:10
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:37
-
18:36