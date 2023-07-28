Масалитин: от спартаковского футбола осталось лишь одно название

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился эмоциями от гостевой победы красно-белых в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1).
«Московская команда играла в традиционном спартаковском стиле? На поле вышли Чернов и Джикия, команда стала смотреться более целостно. В ситуации со вторым голом скорее ошибся защитник «Краснодара». Когда в команде собирается группа футболистов, которая понимает, чего от них хочет тренер, она начинает играть на одном футбольном языке. Мелкий и средний пас, пяточки и подкруточки — зрителям нравится такой футбол. От спартаковского футбола там осталось одно название, к сожалению.
Футболистам нужно почувствовать игровой ритм, для этого нужно сыграть пять-семь матчей. Пока на первый план выходит физическая форма. Когда форма и ритм сходятся вместе, приходит результат. «Краснодару» не хватило игроков основного состава, удаление Сперцяна тоже спутало Ивичу карты. Надо отдать должное, «быки» играли до последнего и забили пусть и не совсем однозначный гол. Даже в меньшинстве «Краснодар» старался выглядеть достойно», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».
- 28 июля 2023
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