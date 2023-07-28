Кечинов: видно, что Бонгонда — футболист играющий. Такого не хватало в «Спартаке»

Бывший футболист Валерий Кечинов прокомментировал игру «Спартака» в атаке, а также оценил нападающего красно-белых Тео Бонгонда. Напомним, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» Бонгонда отметился забитым мячом. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. Встреча состоялась 27 июля.

«В атаке у «Спартака» хромает реализация, что с этим делать? Но забивают же. В прошлом матче три, в этом два гола. То, что создают, – это здорово. Мне понравился Бонгонда. Видно, что футболист играющий, левша. Такого не хватало в «Спартаке». Он должен добавить хитрости в атаках. Он лёгкий, может отдать, пробить, обыграть, убежать – скорость у него хорошая. Очень он мне понравился. Несмотря на то что он пару раз зарядил непонятно куда. Но это ничего страшного. Главное, что был очень активен. Видно, что у него есть мастерство и техника», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 12 июля «Спартак» объявил о трансфере Бонгонда из «Кадиса». 27-летний форвард подписал с красно-белыми контракт до 2026 года.