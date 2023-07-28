Главный тренер «ПСЖ» хочет подписать Педри любой ценой

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет подписать 20-летнего полузащитника «Барселоны» Педри. Он готов отдать любую цену за футболиста, сообщает cope.es.

По информации источника, испанский специалист видит в Педри идеальную замену полузащитнику парижан Марко Верратти, которого этим летом связывали с уходом из французского клуба. Энрике был впечатлён игрой испанского полузащитника ещё в играх за сборную под его руководством. Тем не менее сам футболист не заинтересован в переходе в «ПСЖ», но это может измениться при хорошем предложении.

Педри стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, но затем был отправлен в обратную аренду в «Лас-Пальмас», которая продлилась сезон. С кампании-2020/2021 Педри стал незаменимым игроком стартового состава «Барселоны». Всего в 109 матчах за команду полузащитник забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.