Головин оформил дубль в товарищеском матче за «Монако»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались итальянская «Болонья» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Команды играли на стадионе «Чентро Текнико Никколо Галли» (Болонья, Италия). Победу со счётом 3:2 одержал французский клуб.

Александр Головин вышел на поле с первых минут и оформил дубль. Монегаски уступали «Болонье» после первого тайма со счётом 0:2, однако во второй половине встречи им удалось перевернуть ход игры. Сначала Головин отыграл один мяч на 54-й минуте, а чуть позже, на 75-й — сравнял счёт. Игра постепенно двигалась к своему завершению, когда защитник «Монако» Гильермо Марипан принёс своей команде победу — 3:2.

Монегаски проведут ещё три матча в рамках предсезонной подготовки: с «Дженоа», «Арсеналом» и «Баварией». До этого команда из Лиги 1 победила в товарищеских встречах «Лидс» (2:0) и «Бетис» (3:1), сыграла вничью с бельгийским «Юнионом» (1:1) и уступила «Серкль Брюгге» (0:3).

Ранее «Монако» представил третий комплект игровой формы на новый сезон.