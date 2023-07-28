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Головин оформил дубль в товарищеском матче за «Монако»

Головин оформил дубль в товарищеском матче за «Монако»
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались итальянская «Болонья» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Команды играли на стадионе «Чентро Текнико Никколо Галли» (Болонья, Италия). Победу со счётом 3:2 одержал французский клуб.

Александр Головин вышел на поле с первых минут и оформил дубль. Монегаски уступали «Болонье» после первого тайма со счётом 0:2, однако во второй половине встречи им удалось перевернуть ход игры. Сначала Головин отыграл один мяч на 54-й минуте, а чуть позже, на 75-й — сравнял счёт. Игра постепенно двигалась к своему завершению, когда защитник «Монако» Гильермо Марипан принёс своей команде победу — 3:2.

Монегаски проведут ещё три матча в рамках предсезонной подготовки: с «Дженоа», «Арсеналом» и «Баварией». До этого команда из Лиги 1 победила в товарищеских встречах «Лидс» (2:0) и «Бетис» (3:1), сыграла вничью с бельгийским «Юнионом» (1:1) и уступила «Серкль Брюгге» (0:3).

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
28 июля 2023, пятница. 19:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
2 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Раймондо – 5'   2:0 Фергюсон – 13'   2:1 Головин – 54'   2:2 Головин – 75'   2:3 Марипан – 90'

Ранее «Монако» представил третий комплект игровой формы на новый сезон.

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