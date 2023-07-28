В «Спартаке» отреагировали на новость, что «Олимпиакос» подал жалобу на клуб в ФИФА

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что греческий «Олимпиакос» подал жалобу на красно-белых в ФИФА.

«Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками. Ведём себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, ранее появилась информация, что молдавский защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук может перейти в московский «Спартак». Игрок был исключён из состава греческой команды перед товарищеским матчем с «Рейнджерс».