Представитель Николсона рассказал о будущем форварда в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон через своего представителя Кевина Коуэна рассказал о своём будущем в составе красно-белых.
«Сейчас не самое простое время. Очевидно, я хочу играть и помогать команде, но я уважаю решение тренера. Все в клубе относятся ко мне с уважением с тех пор, как я приехал в Москву, и я уважаю всех. На самом деле, я вполне освоился и счастлив здесь, но, естественно, я хочу играть, это моя главная цель. Я игрок «Спартака» и поэтому я продолжу ежедневно работать и пытаться изменить ситуацию. Но также мой агент и «Спартак» будут тесно сотрудничать, чтобы найти лучшее решение, посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Николсона «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» готов расстаться с Николсоном этим летом, если за него предложат не менее € 7 млн. Форвард был интересен турецкому «Галатасараю».
- 28 июля 2023
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