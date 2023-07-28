Представитель Николсона рассказал о будущем форварда в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон через своего представителя Кевина Коуэна рассказал о своём будущем в составе красно-белых.

«Сейчас не самое простое время. Очевидно, я хочу играть и помогать команде, но я уважаю решение тренера. Все в клубе относятся ко мне с уважением с тех пор, как я приехал в Москву, и я уважаю всех. На самом деле, я вполне освоился и счастлив здесь, но, естественно, я хочу играть, это моя главная цель. Я игрок «Спартака» и поэтому я продолжу ежедневно работать и пытаться изменить ситуацию. Но также мой агент и «Спартак» будут тесно сотрудничать, чтобы найти лучшее решение, посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Николсона «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» готов расстаться с Николсоном этим летом, если за него предложат не менее € 7 млн. Форвард был интересен турецкому «Галатасараю».