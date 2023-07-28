Чернышов: у нас иногда смотришь на провалившихся тренеров, так они идут даже на повышение

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, почему некоторые российские тренеры, провалившиеся в командах, легко находят новый клуб для работы.
«Вы знаете, я общаюсь каждый день по поводу дальнейшего трудоустройства, но далее либо меня условия финальные не устроили, что предлагалось, где-то клуб сделал ставку на тренера из другой страны. Поэтому каждый день происходит какое-то общение, но действительно интересного, где бы я хотел оказаться, такого нет.
Даже не в плане зарплаты, а целей в клубе. Что хотят, какое видят будущее команды, какие вообще задачи. Вот чего хотелось бы. Ждём. Тренер когда не работает, он в режиме ожидания.
Общались ли со мной этим летом российские команды? Нет. Здесь вообще какой-то глушняк. Я не понимаю, в чём дело. У нас иногда смотришь на тренеров, которые провалились в прошлом году в некоторых командах, они идут даже на повышение! Для меня эта ситуация непонятна. Люди в руководстве не понимают результаты, не изучают, как тренер работал в предыдущем клубе. Некоторые вещи мне непонятны.
Я-то понимаю, что ты должен находиться здесь, быть в тусовке и должен иметь связи, где-то ходить, светиться. Может, кто-то из политиков или бизнесменов может продвинуть. За счёт этого и получают работу, даже не имея результатов. Поэтому в России нет никакого общения», — приводит слова Чернышова «Евро-Футбол.Ру».
- 28 июля 2023
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