Песьяков — о четвёртом месте «Ростова»: обидно. Но сами виноваты, что упустили медали

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков высказался о выступлении своей команды в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Огорчились ли мы из-за того, что «Ростов» не сможет сыграть в еврокубках в этом сезоне? Сенсацией это не стало, все понимали, что ничего не будет. Конечно, обидно. «Ростов» показал второй результат в своей истории, но не может играть в еврокубке. Но ничего не поделать.

Отчасти сами виноваты, что упустили медали в последний момент. Наверное, можно грешить только на себя. Вспоминаю те же матчи с «Факелом» дома и на выезде. Обыграй их разок, и заняли бы третье место. Так всегда бывает, когда в конце сезона начинаешь считать, где могли зацепить больше очков.

Очень обидно остаться без медалей. Мы понимаем, что четвёртое место не потолок, команде по силам было оказаться выше. По ходу сезона показывали результат, где-то была доля везения. Возможно, не хватило опыта», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне РПЛ «Ростов» расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице, отстав от «Спартака», финишировавшего третьим, на одно очко. До этого лучшим результатом дончан в чемпионате было второе место в 2016 году.