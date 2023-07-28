В «Челси» сделали заявление после решения УЕФА оштрафовать клуб на € 10 млн

В лондонском футбольном клубе «Челси» сделали заявление, являющееся ответом на решение УЕФА оштрафовать клуб на € 10 млн. «Аристократами» были нарушены правила клубов лицензирования УЕФА и правила финансового фэйр-плей (была предоставлена неполная финансовая информация).
«Группа владельцев ФК «Челси» завершила покупку клуба 30 мая 2022 года. В ходе тщательной комплексной проверки перед завершением сделки группе владельцев стало известно о потенциально неполной финансовой отчётности, касающейся операций, совершённых во время предыдущего владения клубом. Сразу после завершения сделки по покупке «Челси» самостоятельно сообщил об этом в УЕФА.
«Челси» полноценно сотрудничал с УЕФА и помогал в расследовании этих вопросов, и после анализа, проведённого Инстанцией УЕФА по финансовому контролю клубов, клуб заключил соглашение с УЕФА. Согласно ему клуб должен выплатить финансовый взнос в размере € 10 млн в УЕФА в качестве фиксированного платежа.
В соответствии с основными принципами группы собственников клуба о полном соблюдении и прозрачности в работе со своими регулирующими органами, мы благодарны за то, что это дело было завершено заблаговременным раскрытием информации для УЕФА и договорённостью, которая полностью разрешает заявленные вопросы.
Мы хотим официально поблагодарить УЕФА за рассмотрение этого вопроса. «Челси» высоко ценит отношения с УЕФА и надеется на дальнейшее развитие этих отношений», — сказано в заявлении клуба на официальном сайте.
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