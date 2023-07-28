«Локомотив» разгромил «Ростов» в матче женского чемпионата России

Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Ростов» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Олимп им. Виктора Понедельника» в Ростове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской (Екатеринбург). Победу в матче одержали футболистки московской команды — 5:0.
Красно-зелёные ещё до перерыва оформили комфортный задел. Благодаря голам Татьяны Мориной и Лаиссы Оливейры счёт к перерыву был 2:0 в пользу «Локомотива». Во второй половине встречи железнодорожницы смогли развить успех и забили ещё трижды. Голами отметились Анна Беломытцева (с пенальти), Анна Соловьёва и Оливейра, оформившая дубль. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу «Локомотива».
В турнирной таблице Суперлиги «Локомотив» занимает третье место, набрав 37 очков. Московская команда отстаёт от «Зенита», идущего первым, на три очка. При этом петербуржский клуб имеет игру в запасе. «Ростов» располагается на седьмой строчке, имея в активе 19 очков.
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