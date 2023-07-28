«Реал Сосьедад» работает над подписанием хавбека «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек стал объектом серьёзного интереса со стороны «Реала Сосьедад». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, испанский клуб в данный момент активно работает над сделкой по нидерландскому футболисту. Переговоры между сторонами продолжаются, но клубы все ещё не достигли соглашения по форме сделки. Также «Реал Сосьедад» ещё не смог договориться с Донни по личным условиям контракта. «Красные дьяволы» готовы расстаться с ван де Беком или бразильским хавбеком Фредом, чтобы подписать полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

26-летний ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие всего в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.