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«Реал Сосьедад» работает над подписанием хавбека «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека

«Реал Сосьедад» работает над подписанием хавбека «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек стал объектом серьёзного интереса со стороны «Реала Сосьедад». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, испанский клуб в данный момент активно работает над сделкой по нидерландскому футболисту. Переговоры между сторонами продолжаются, но клубы все ещё не достигли соглашения по форме сделки. Также «Реал Сосьедад» ещё не смог договориться с Донни по личным условиям контракта. «Красные дьяволы» готовы расстаться с ван де Беком или бразильским хавбеком Фредом, чтобы подписать полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

26-летний ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие всего в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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