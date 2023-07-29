Тренер «Торино» Юрич: Миранчук и Влашич — игроки высокого уровня, нам нужно ещё три таких

Главный тренер итальянского «Торино» Иван Юрич рассказал о трансферных целях итальянского клуба в летнее трансферное окно, а также высказался о будущем Николы Влашича в клубе.
«На данный момент команда стала слабее, чем в прошлом сезоне. Этим летом мы потеряли пять игроков, а пришли только два. Нам необходимо подписать ещё трёх футболистов высокого уровня, потому что Никола Влашич, Алексей Миранчук и Валентино Лазаро, подписанные ранее, были игроками высокого уровня. Я знаю, что ещё не август, и у меня нет сомнений, что нам удастся укомплектовать состав.
Мы хотим заполучить Влашича, он хочет вернуться и может выступить даже лучше, чем в прошлом сезоне. Проблема в данном переходе только финансовая, поскольку мы не можем позволить себе этот трансфер в данный момент. Мы надеемся достичь соглашения, но они просят слишком много, больше, чем мы можем себе позволить», — приводит слова Юрича Football Italia.
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