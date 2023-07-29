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«ПСЖ» получил отказ от «Лиона» по трансферу молодого форварда Баркола

«ПСЖ» получил отказ от «Лиона» по трансферу молодого форварда Баркола
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«Лион» отклонил первое предложение «ПСЖ» о покупке 18-летнего форварда Брэдли Баркола. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Лион» отказался расстаться с нападающим молодёжной сборной Франции за € 30 млн.

Сообщается, что после нежелания представителей «Олимпика» продавать своего игрока в «ПСЖ» действующие чемпионы Франции сосредоточились на приобретении вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

В сезоне-2022/2023 Баркола провёл 31 матч за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о желании главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике поработать с хавбеком «Барселоны» Педри.

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