Чемпионат России по футболу: расписание матчей 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024

В субботу, 29 июля, стартует второй тур Российской Премьер-Лиги. В этот день состоятся три матча. Остальные игры 2-го тура пройдут 30 и 31 июля.
29 июля:
«Крылья Советов» — «Динамо» — 15:00 мск;
«Урал» — «Пари Нижний Новогород» — 17:30 мск;
«Ростов» — «Зенит» — 20:00 мск;
30 июля:
«Рубин» — «Оренбург» — 15:00 мск;
«Факел» — «Локомотив» — 17:30 мск;
«Краснодар» — «Сочи» — 20:00 мск;
«Ахмат» — ЦСКА — 20:00 мск;
31 июля:
«Спартак» — «Балтика» — 19:30 мск.
Чемпионат России по футболу — 2023/2024 пройдёт с 21 июля 2023 года по 25 мая 2024 года. В прошлом сезоне победу в Российской Премьер-Лиге одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые будут защищать чемпионский титул пятый год подряд.
Участие в чемпионате примут 16 команд. Четыре клуба представляют Москву, одним клубом представлены Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи.
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