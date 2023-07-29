Чемпионат России по футболу: расписание матчей 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024

В субботу, 29 июля, стартует второй тур Российской Премьер-Лиги. В этот день состоятся три матча. Остальные игры 2-го тура пройдут 30 и 31 июля.

29 июля:

«Крылья Советов» — «Динамо» — 15:00 мск;

«Урал» — «Пари Нижний Новогород» — 17:30 мск;

«Ростов» — «Зенит» — 20:00 мск;

30 июля:

«Рубин» — «Оренбург» — 15:00 мск;

«Факел» — «Локомотив» — 17:30 мск;

«Краснодар» — «Сочи» — 20:00 мск;

«Ахмат» — ЦСКА — 20:00 мск;

31 июля:

«Спартак» — «Балтика» — 19:30 мск.

Чемпионат России по футболу — 2023/2024 пройдёт с 21 июля 2023 года по 25 мая 2024 года. В прошлом сезоне победу в Российской Премьер-Лиге одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые будут защищать чемпионский титул пятый год подряд.

Участие в чемпионате примут 16 команд. Четыре клуба представляют Москву, одним клубом представлены Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи.