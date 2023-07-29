Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 29 июля

29 июля пройдёт десятый игровой день женского чемпионата мира по футболу, который проводится в Австралии и Новой Зеландии. В этот день будут сыграны три матча 2-го тура группового этапа турнира.

Швеция — Италия — 10:30 мск.

Франция — Бразилия — 13:00 мск.

Панама — Ямайка — 15:30 мск.

Помимо этих сборных свои матчи 2-го тура ещё не провели команды группы H (Германия, Колумбия, Южная Корея, Марокко).

Женский ЧМ-2023 проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами тогда отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль. Лучшими бомбардирами турнира (по шесть мячей) стали Рапино, Алекс Морган (США) и Эллен Уайт (Англия).