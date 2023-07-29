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Крылья Советов – Динамо Москва, 29 июля: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Крылья Советов» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 29 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась минимальной победой бело-голубых со счётом 1:0.

По итогам прошлого сезона московское «Динамо» заняло девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 играх. «Крылья Советов» по итогам прошлого розыгрыша заняли 12-е место, избежав участия в стыковых матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» со счётом 2:1, а «Динамо» уступило «Краснодару» (1:3).

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