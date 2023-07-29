«Крылья Советов» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась минимальной победой бело-голубых со счётом 1:0.
По итогам прошлого сезона московское «Динамо» заняло девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 играх. «Крылья Советов» по итогам прошлого розыгрыша заняли 12-е место, избежав участия в стыковых матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» со счётом 2:1, а «Динамо» уступило «Краснодару» (1:3).
- 29 июля 2023
-
10:14
-
10:01
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:52
-
09:44
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:12
-
09:11
-
09:06
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:36
-
08:35
-
08:15
-
08:05
-
08:00
-
07:50
-
07:28
-
07:18
-
06:49
-
06:45
-
06:30
-
06:27
-
06:05
-
05:53
-
05:47
-
05:18
-
05:11
-
05:05