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«Крылья Советов» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась минимальной победой бело-голубых со счётом 1:0.

По итогам прошлого сезона московское «Динамо» заняло девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 играх. «Крылья Советов» по итогам прошлого розыгрыша заняли 12-е место, избежав участия в стыковых матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» со счётом 2:1, а «Динамо» уступило «Краснодару» (1:3).