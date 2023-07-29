«Ювентусу» обязательно нужно продать Влаховича, чтобы подписать Лукаку

«Ювентус» столкнулся с проблемами при попытке заполучить нападающего «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, «бьянконери» предложили лондонцам вариант с годичной арендой, однако «синие» ясно дали понять, что согласны исключительно на продажу 30-летнего футболиста.
На данный момент у «Ювентуса» нет необходимой суммы для совершения трансфера. Поэтому клуб будет ждать перехода своего нападающего Душана Влаховича в другую команду. На серба по-прежнему претендует «ПСЖ».
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Ранее форвард и капитан «Интера» Лаутаро Мартинес резко высказался о Лукаку.
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