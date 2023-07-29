Президент «Барселоны» отреагировал на возможный переход Килиана Мбаппе в «Реал»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не беспокоится о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».
«Беспокоит ли меня возможный переход Килиана Мбаппе в «Реал»? Нет. Это экстраординарный футболист на бумаге, оказывающий большое влияние.
Когда такой игрок выступает в атаке соперника, то возникают сложности, но я уверен в своей команде. Для меня игроки «Барсы» – лучшие», – приводит слова Лапорты Barca Universal.
Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.
В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца:
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